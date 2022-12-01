«Обслуживает заказчика»: коллега-юморист Галкина* сдал его с потрохами

Максим Галкин* с весны этого года кардинально поменял свою жизнь. Сделав громкое заявление с осуждением своей родины, он поддержал Украину, сбежал из страны и поселился в Израиле. Ряд скандальных заявлений сделали шоумена изгоем, народ считает его предателем, а рекламодатели разорвали дорогие контракты.

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Меж тем, юморист Михаил Грушевский считает, что потерять все Галкин* решился ради более заманчивых перспектив. Коллега шоумена явно не стал бы суетиться просто так, и дело не в политике.

«Скорее, в случае Галкина исключительно коммерческий расчет. Односторонность, которая очевидно считывается в его высказываниях, наталкивает на догадки о небескорыстности. О том, что он обслуживает интересы заказчика. Да, Галкин здесь много потерял, но, предполагаю, нашел что-то другое, компенсирующее эти огромные потери…», - высказался kp.ru Грушевский.

Юморист также назвал ситуацию, в которой сейчас находится Галкин*, большой трагедией.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента