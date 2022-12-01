Прохожие шеи посворачивали: Клава Кока на улице распахнула шубу, чтобы показать, какое белье надела

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Плачешь» Клава Кока готовится к своему грандиозному шоу «Бал», который состоится в начале декабря в Москве. Накануне артистка провела ревизию по улицам города, чтобы найти афиши мероприятия, и гордо продемонстрировала их в своих соцсетях.

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Причем, на фоне билбордов Клава сфотографировалась сама. Она была одета не по погоде – топ, больше похожий на бюстгальтер с длинными тесемками, обвязанный вокруг шеи и талии, и мини-юбка с чулками выдавали в ней любительницу эпатажа. Распахнув шубу на улице при всех, звезда явила свой оригинальный наряд, напоминающий нижнее белье. Прохожие явно шеи посворачивали, лицезрея зимой такое.