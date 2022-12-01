Дом Михаила Круга выставлен на продажу

Тверской особняк певца Михаила Круга семья выставила на продажу. Двухэтажный дом имеет площадь 230 квадратных метров, расположен на участке 7,2 сотки. За него продавец просит 11 млн 200 тысяч рублей, сообщает сайт aif.ru.

На каждом из этажей – по две комнаты, на первом располагается кухня, технические помещения и санузел. На территории усадьбы также имеются гараж, беседка с мангалом, сад с ландшафтным дизайном в виде мостиков и водопадов.

Выставленный на продажу дом расположен по соседству с особняком, где в июле 2002 года был убит Михаил Круг, - на улице Освобождения, в Пролетарском районе Твери.