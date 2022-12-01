«За неимением олигархов»: Ксении Собчак предложили купить виллу в Дубае почти за три миллиарда рублей

Автор YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак призналась, что она могла стать владельцем виллы в ОАЭ стоимостью 47 миллионов долларов. По нынешнему курсу это почти три миллиарда рублей.
Ксения Собчак опубликовала скриншот переписки с теми, кто предложил ей сделку купли-продажи.
«За неимением олигархов люди шлют мне предложения на виллу за $47 млн. Это я произвожу такое «богатое» впечатление, или деньги просто у всех закончились, и это безысходность?», – написала в личном микроблоге Собчак.
К слову, появилась информация о покупке Собчак другой недвижимости в Дубае – квартиры за 60 миллионов рублей.
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«Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру Ксения якобы приобрела еще весной», – заявили в kp.ru.
Переписки Собчак. Фото: соцсети
Напомним, ранее муж Ксении Собчак высказался об отъезде из России.