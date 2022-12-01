«За неимением олигархов»: Ксении Собчак предложили купить виллу в Дубае почти за три миллиарда рублей

Автор YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак призналась, что она могла стать владельцем виллы в ОАЭ стоимостью 47 миллионов долларов. По нынешнему курсу это почти три миллиарда рублей.

Ксения Собчак опубликовала скриншот переписки с теми, кто предложил ей сделку купли-продажи.