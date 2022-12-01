«Ну манипулятор точно!»: Ксения Бородина раскритиковала главного героя фильма «Девчата»

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова – Ксения Бородина – устроила себе вечер советских фильмов. При этом знаменитость по-современному охарактеризовала любимых героев из прошлого.
Под критику Бородиной попал фильм «Девчата». А именно его главный герой Илья Рыбников, который поспорил влюбить в себя Тосю Кислицыну. Поскольку выпускница кулинарного училища ранее отказала главному красавцу сибирского поселка.
«Сегодня смотрела мой любимый фильм из детства «Девчата». Обожаю этот фильм, он просто нереальный. Главный герой Рыбников — моя любовь детства. Слушаете, а как считаете, он в этом фильме абьюзер? Ну манипулятор точно!», – заявила в личном микроблоге Бородина.
Напомним, ранее Ксения Бородина поела в ресторане черную икру прямо из рук. Знаменитость не постеснялась горстями черпать дорогой деликатес.