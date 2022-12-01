«Рождественские встречи» в Израиле: Алла Пугачева получила предложение создать музыкальную программу

Пародистка Елена Воробей, будучи на гастролях в Израиле, породила массу слухов о том, что эмигрировала. Ей пришлось оправдываться, на защиту звезды встал актер Стас Садальский и назвал фейком все домыслы.
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Меж тем, Воробей успела в Израиле блеснуть предложением к Алле Пугачевой, которая здесь уже проживает на правах гражданки страны. Пародистка решила, что было бы неплохо здесь возродить некогда популярный формат.
«Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте - Аллу Борисовну Пугачеву, Ваню Урганта... Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были «Рождественские встречи», а не пора ли делать «Ханукальные встречи Пугачевой»?» - цитирует Воробей сайт kp.ru.
Что на этот счет думает сама Примадонна, неизвестно. Однако, в Израиле собралась уже, действительно, своя эмигрантская тусовка звезд, что неудичительно, если они придумают нечто подобное.