«Рождественские встречи» в Израиле: Алла Пугачева получила предложение создать музыкальную программу

Пародистка Елена Воробей, будучи на гастролях в Израиле, породила массу слухов о том, что эмигрировала. Ей пришлось оправдываться, на защиту звезды встал актер Стас Садальский и назвал фейком все домыслы.

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Меж тем, Воробей успела в Израиле блеснуть предложением к Алле Пугачевой, которая здесь уже проживает на правах гражданки страны. Пародистка решила, что было бы неплохо здесь возродить некогда популярный формат.