«Поставлен в странную и неловкую ситуацию»: отверженный Ургант сделал заявление

Один из продюсеров фильма «Елки 9» Евгений Кулик на днях признался, почему Ивана Урганта в этом году в комедии не будет. Мол, решение было принято еще в сентябре прошлого года, и шоумена в сюжете уже не было, поскольку, решили создатели, новую историю он бы не потянул как актер. В ответ Ургант высказался

«Честно скажу, только что узнал, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что может быть еще снимусь, но, видимо, уже нет», - признался сайту НСН Ургант.

Напарник Урганта Сергей Светлаков тоже пролетел мимо продолжения.