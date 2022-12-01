Бывший взвоет от отчаяния: Каролина Севастьянова в бикини уронила в прорези лифа интимное

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась новыми фото со своего отдыха в Монако. Она проводит время с подругой и даже не показывает, что расставание с бойфрендом ее хоть как-то обеспокоило.

Красотка блеснула своей загорелой фигурой в бикини. Она облачилась в белоснежный купальник с пикантными вырезами на интимных местах, чем привела в буйный восторг подписчиков. От такого ее экс-бойфренд явно взвоет в отчаянии.

«Мастер спорта по фоткам в купальнике», - подписала кадр гимнастка.

С Александром Мазановым спортсменка встречалась 5 лет. Еще совсем недавно она поздравляла его с днем рождения, а теперь вдруг объявила, что ее сердце свободно.