«Прогнозируется до 19 градусов мороза»: Роман Вильфанд рассказал о надвигающихся низких температурах

Сообщается, что календарная зима в этом году принесет морозы до 20 градусов в столице.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд поделился прогнозом на ближайшие дни.

«Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры - минус 16-17 градусов. В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области - до 15 градусов мороза, а при прояснениях - до минус 20 градусов. Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области и в Новой Москве», – процитировали Романа Вильфанда tass.ru.