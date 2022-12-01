«Прогнозируется до 19 градусов мороза»: Роман Вильфанд рассказал о надвигающихся низких температурах

Зима

Зима. Фото: Global Look Press 

Руководитель Гидрометцентра поделился тем, что ждет россиян в первые дни декабря.

Сообщается, что календарная зима в этом году принесет морозы до 20 градусов в столице.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд поделился прогнозом на ближайшие дни.

«Уже в ночь на четверг прогнозируется до 19 градусов мороза по области. В Новой Москве тоже ожидаются очень низкие температуры - минус 16-17 градусов. В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области - до 15 градусов мороза, а при прояснениях - до минус 20 градусов. Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области и в Новой Москве», – процитировали Романа Вильфанда tass.ru.

По словам метеоролога, ночью в выходные прогнозируется такая же погода.

Напомним, ранее водителям рассказали, без чего нельзя передвигаться на автомобиле в декабре.

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