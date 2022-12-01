Давно не появлялась на публике: Елена Степаненко стала неузнаваемой и произвела фурор

Четвертая жена Евгения Петросяна, 69-летняя Елена Степаненко в Москве представила свою новую концертную программу «А знаешь… все еще будет!». И перед публикой она появилась совершенно изменившейся – фото обновленной артистки появилось в соцсетях.

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То, что Степаненко стала неузнаваемой, теперь обсуждают все. Бывшая жена Петросяна и впрямь едва похожа на себя прежнюю – похудела, помолодела и даже близко не выглядит на свой возраст. Она давно не выходила в свет, а сейчас произвела настоящий фурор.

Напомним, Степаненко и Петросян разошлись два года назад с большим скандалом. Долгое время они судились, деля имущество, нажитое в 30-летнем браке. Елена Григорьевна сильно переживала развод. Теперь же у нее все благополучно, и она даже намекала на устроенную личную жизнь.