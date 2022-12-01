«Какой она была Золушкой, поломойкой»: коллега Нетребко поймала оперную диву на лжи

Максакова заявила, что такого не было. Такие рассказы Нетребко распространяет ради того, чтобы расположить к себе людей, считает Мария.

«С самого начала вся эта легенда о том, какой она была Золушкой, поломойкой — это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась», - обвинила Максакова во лжи Нетребко.

Сама Нетребко давно потеряла популярность в России. Она сделала заявление против страны, обидев людей, и теперь ее считают здесь предательницей. Анна, по ее выражению, хотела усидеть на двух стульях, то есть по сути и на Западе выступать, и на родине кормиться.