«Какой она была Золушкой, поломойкой»: коллега Нетребко поймала оперную диву на лжи

Певица Мария Максакова-Игенбергс обвинила Анну Нетребко во лжи о своем прошлом. Якобы та приукрасила свой путь к славе, придумав историю с мытьем полов в театре. Нетребко когда-то и вправду рассказывала, что ей приходилось голодать, из-за чего она бралась за любую работу, лишь бы прокормиться. И в Мариинке она орудовала тряпкой и шваброй на входе, сообщает Пятый канал.
Максакова заявила, что такого не было. Такие рассказы Нетребко распространяет ради того, чтобы расположить к себе людей, считает Мария.
«С самого начала вся эта легенда о том, какой она была Золушкой, поломойкой — это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась», - обвинила Максакова во лжи Нетребко.
Сама Нетребко давно потеряла популярность в России. Она сделала заявление против страны, обидев людей, и теперь ее считают здесь предательницей. Анна, по ее выражению, хотела усидеть на двух стульях, то есть по сути и на Западе выступать, и на родине кормиться.