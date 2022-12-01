«Конечно, я – клоун»: Филипп Киркоров объяснил, почему выбирает необычные наряды

Исполнитель Филипп Киркоров обожает цепи, перья и разноцветные костюмы не по размеру. Недоброжелатели часто критикуют поп-короля за его эксцентричный стиль.

А вот сам Филипп Киркоров не видит ничего странного в своем гардеробе. Более того, стиль артиста оценила дочь Алла-Виктория. Наследница Киркорова любит позаимствовать у отца модные аксессуары.