«Все правильно делаю?»: Волочкова в ажурном боди выдала вертикальный шпагат, сверкая зоной бикини

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова удивилась шуму, возникшему вокруг ее новых ботильонов на тракторной подошве, в которых предстала на перроне вокзала. Длинноногая артистка стала еще выше за счет огромной платформы, это и поразило людей.
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Сама Волочкова не считает, что перегнула. Более того, обувь, по ее мнению, оказалась очень комфортна в носке, и купила она сразу несколько таких пар. А для большей убедительности даже встала на шпагат в ботильонах. Она в ажурном боди блеснула вертикальной растяжкой, демонстрируя заодно и зону бикини у себя на лестнице.
«Они такие удобные! И каблук высокий, как я люблю! Мы с Лолой заказали сразу несколько пар разных расцветок. А что не так? Я предпочитаю удобную обувь и берегу натруженные пуантами стопы. И вообще не заморачиваюсь. Вы, наверно, Лабутены носите.
Мне не важно, что эти странные люди обо мне думают, потому что я о них не думаю вовсе. Если кому-то не нравится, пролистните, не смотрите, пропустите, отпишитесь. Но раз такой ажиотаж, значит, все правильно я делаю?» - написала звезда.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети