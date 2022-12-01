«Все правильно делаю?»: Волочкова в ажурном боди выдала вертикальный шпагат, сверкая зоной бикини

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова удивилась шуму, возникшему вокруг ее новых ботильонов на тракторной подошве, в которых предстала на перроне вокзала. Длинноногая артистка стала еще выше за счет огромной платформы, это и поразило людей.

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Сама Волочкова не считает, что перегнула. Более того, обувь, по ее мнению, оказалась очень комфортна в носке, и купила она сразу несколько таких пар. А для большей убедительности даже встала на шпагат в ботильонах. Она в ажурном боди блеснула вертикальной растяжкой, демонстрируя заодно и зону бикини у себя на лестнице.