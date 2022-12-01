«Для вас Россия - прилавок»: Шахназаров объяснил, почему Богомолов отказался покидать страну

Режиссер театра и кино Константин Богомолов ответил на злободневный вопрос о своем отъезде из России. Мол, нет, причин уезжать не имею, моя страна, очень люблю: «Лучшая страна на Земле».

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Однако, журналист Михаил Шахназаров возразил мужу Ксении Собчак и напомнил, из чего складывается его любовь к России.

«Нет, Константин. Тот, кто любит свою страну, не глумится над ее символами, не проводит сатанинские обряды в церкви, не плюет в народ. Для вас Россия - лоток, прилавок. С такими «талантами» вас бы в любой стране мира признали профнепригодным», - написал обозреватель.

Шахназаров добавил, что в России Богомолов нужен покровителям, чтобы плодить серость, примитив и хамство, а также для того, чтобы «послужить прокладкой, буфером» в тот момент, когда надо защитить сбежавших из страны. Кроме того, его цель - добить русскую культуру.