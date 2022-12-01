«Заехали на полчасика»: Валерия в джинсах и модной рубашке запечатлелась со своей мамой

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она давно завоевала любовь публики. В свои 54 года артистка регулярно дает концерты, снимается в телевизионных шоу и не боится экспериментировать с образами. Этой осеню она также не раз навещала свою внучку Селин. Для звезды кроха является настоящей отрадой.
А вот накануне Валерия решила провести выходной с мамой Галине Николаевне, которой 84 года. Певица облачилась в джинсы и яркую кожаную рубашку. Она приняла участие в чаепитии. Артистка была с мужем Иосифом Пригожиным. Они вместе запечатлелись с мамой звезды.
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Иосиф Пригожин и Валерия с мамой. Фото: соцсети звезды
«Заехали к мамульке на полчасика, впереди сложный день - съемка, а потом выступление с оркестром в концертном зале Храма Христа Спасителя в программе, посвященной юбилею великого поэта Роберта Рождественского», – поделилась Валерия.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие также отметили, что она очень похожа с мамой.