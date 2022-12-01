«Заехали на полчасика»: Валерия в джинсах и модной рубашке запечатлелась со своей мамой

А вот накануне Валерия решила провести выходной с мамой Галине Николаевне, которой 84 года. Певица облачилась в джинсы и яркую кожаную рубашку. Она приняла участие в чаепитии. Артистка была с мужем Иосифом Пригожиным. Они вместе запечатлелись с мамой звезды.

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