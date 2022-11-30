Нилетто не удержался: Клава Кока в кроп-топе с разрезами подразнила своей фигурой «восьмеркой»

Теперь Клава готовится к большому концерту в Москве. Она каждый день предстает в новых образах, устраивает репетиции и делится переживаниями. На этот раз певица облачилась в широкие брюки в спортивном стиле и кроп-топ. Она подчеркнула свою грудь и оголила плоский живот. Блондинка увиделась с Нилетто. Он не удержался и станцевал с ней, взяв под руку.

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