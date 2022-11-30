Нилетто не удержался: Клава Кока в кроп-топе с разрезами подразнила своей фигурой «восьмеркой»

Клава Кока является одной из самых известных певиц. Она покорила молодежь своими заводными треками. Для выступлений блондинка часто выбирает яркие образы. Она не боится подчеркивать свои достоинства. По словам артистки, она стала раскрепощенной после съемки для мужского журнала. Звезда часто говорит, что хочет найти себе жениха.
Теперь Клава готовится к большому концерту в Москве. Она каждый день предстает в новых образах, устраивает репетиции и делится переживаниями. На этот раз певица облачилась в широкие брюки в спортивном стиле и кроп-топ. Она подчеркнула свою грудь и оголила плоский живот. Блондинка увиделась с Нилетто. Он не удержался и станцевал с ней, взяв под руку.
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Поклонники были рады видеть Коку в компании популярного исполнителя. Многие уверены, что певица засмущала его, показав фигуру-восьмерку. «Как вы гармонично выглядите», «С голым животиком! Он точно загляделся», «Как вы подходите друг к другу», «Какая стиляга», «Ох, вот это фигурка», — стали писать пользователи Сети.