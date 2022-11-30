«Так много работает»: муж Сати Казановой ответил, почему ее полюбил

Возлюбленный Сати Казановой назвал лучшие черты характера артистки.

Стефано Тиоццо боготворит свою жену. Ему нравится, как Сати работает над своими проектами и несет в мир добро.

«Самое банальное – она прекрасна. Я реально обожаю то, как искренне она преподносит все то, во что верит. Особенно свой проект музыкальный. Сати так много работает. Так много отдает энергии, времени. Она постоянно думает о том, как сделать больше. Она действительно верит в свой проект. И в этом проявляются ее лучшее качества», – признался Стефано Тиоццо.