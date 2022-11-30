«Леша не выпившим не бывает»: Сати Казанова честно рассказала об отношениях с Алексеем Кабановым

Исполнительница Сати Казанова прокомментировала неприятные слова Алексея Кабанова в свой адрес.

Экс-звезда группы «Фабрика» объяснила, почему ранее артист обвинял ее в измене. Сати не считает, что была девушкой Алексея. Слова исполнителя Казанова отнесла к пьяному бреду.

«Слово «выпивший» тут является ключевым. Леша не выпившим не бывает. Мне кажется, это определенная травма молодого человека. Потому что я его отвергла. Но это не делает чести мужчине, который так выражается. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду. Просто понимаю, чем он руководствуется. Это обида, определенная боль», — заявила Сати.