«Леша не выпившим не бывает»: Сати Казанова честно рассказала об отношениях с Алексеем Кабановым

Исполнительница Сати Казанова прокомментировала неприятные слова Алексея Кабанова в свой адрес.
Экс-звезда группы «Фабрика» объяснила, почему ранее артист обвинял ее в измене. Сати не считает, что была девушкой Алексея. Слова исполнителя Казанова отнесла к пьяному бреду.
«Слово «выпивший» тут является ключевым. Леша не выпившим не бывает. Мне кажется, это определенная травма молодого человека. Потому что я его отвергла. Но это не делает чести мужчине, который так выражается. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду. Просто понимаю, чем он руководствуется. Это обида, определенная боль», — заявила Сати.
«Так делают только мелочные обиженные мальчики. Если бы это был мужчина, он никогда бы себе такое не позволил. После выхода из отношений отзываться о них таким образом… Это не делает ему чести», — добавила артистка в беседе с Лаурой Джугелией на канале FAMETIME TV.
Напомним, ранее муж Сати Казановой написал книгу о России.