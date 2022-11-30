Годовалый Тео остался дома: Волосожар и Траньков вышли в свет с подросшей дочкой Анжеликой

Прославленные фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар сумели стать настоящими партнерами не только на льду, но и в жизни.

У супругов подрастают двое детей, которых они не скрывают от поклонников. Старшей дочери Максима Транькова и Татьяны Волосожар Анжелике в феврале исполнится уже шесть лет, а сыну Теодору в ноябре было полтора года.

Вместе со старшей наследницей пара на днях вышла в свет, придя на открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

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