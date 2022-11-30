Годовалый Тео остался дома: Волосожар и Траньков вышли в свет с подросшей дочкой Анжеликой

Прославленные фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар сумели стать настоящими партнерами не только на льду, но и в жизни.
У супругов подрастают двое детей, которых они не скрывают от поклонников. Старшей дочери Максима Транькова и Татьяны Волосожар Анжелике в феврале исполнится уже шесть лет, а сыну Теодору в ноябре было полтора года.
Вместе со старшей наследницей пара на днях вышла в свет, придя на открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
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Сына Теодора родители, судя по всему, оставили дома. Он еще слишком мал для таких развлечений. А вот Анжелика уже довольно неплохо чувствует себя на льду, особенно, когда рядом родители-чемпионы.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочкой Анжеликой на ГУМ-катке. Фото: соцсети
«Не часто удается выбраться куда-то всем вместе, но открытие ГУМ-катка — это уже ежегодная семейная традиция. Классная атмосфера, море знакомых и друзей — кайф. Отдохнули, покатались и в свет вышли — идеальное комбо, 3 в 1», — поделилась в микроблоге Татьяна Волосожар.