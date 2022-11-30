«Роза Рымбаева. Представляете?»: как сейчас выглядит популярная в СССР певица, которой уже 65 лет

Россияне старшего поколения прекрасно помнят певицу из Казахстана Розу Рымбаеву. Миниатюрная брюнетка покоряла публику своим неповторимым вокалом.
Сейчас Розе Рымбаевой 65 лет, живет она в своем родном Казахстане. Снимком с популярной в Советском Союзе певицей в микроблоге поделилась актриса Дарья Повереннова. Звезда, по ее словам, пришла на спектакль и согласилась сделать совместный снимок.
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Дарья Повереннова, Роза Рымбаева и Елена Ксенофонтова. Фото: соцсети
«А к нам на спектакль в Петропавловске (что в Казахстане) приходила Роза Рымбаева! Представляете? А я очень хорошо помню из детства: такая яркая, улыбчивая, очень живая и обаятельная певица с хрустальным голосом. Моя любимая песня в исполнении Розы была «Любовь настанет». Помните такую песню? Вообще, как будто с детством встретилась», - поделилась Дарья Повереннова под фото в микроблоге.
Подписчики Дарьи Поверенновой тут же заверили ее, что помнят и Розу Рымбаеву и ее голос, и песни, которые она исполняла.