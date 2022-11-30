«Роза Рымбаева. Представляете?»: как сейчас выглядит популярная в СССР певица, которой уже 65 лет

«А к нам на спектакль в Петропавловске (что в Казахстане) приходила Роза Рымбаева! Представляете? А я очень хорошо помню из детства: такая яркая, улыбчивая, очень живая и обаятельная певица с хрустальным голосом. Моя любимая песня в исполнении Розы была «Любовь настанет». Помните такую песню? Вообще, как будто с детством встретилась», - поделилась Дарья Повереннова под фото в микроблоге.