«Баба она — живучая, Алке понравилась»: кто займет место Пугачевой на эстраде

Алла Пугачева долгое время считалась негласной королевой российской эстрады. Сейчас, когда Примадонна перебралась в Израиль, место стало вакантным.
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По мнению Лены Миро, на него претендует Любовь Успенская. Певица даже заявила, что Алла Борисовна обожает ее творчество, и они не записали дуэт только потому, что ее коллега решила покинуть эстраду и уйти на пенсию.
«Любке Успенской, несмотря на многие вопросы, нужно отдать должное — баба она — живучая. Из СССР — в Америку. Пела, ах как пела. Вернулась — снова пела, потому что Алке понравилась», — высказалась Миро.
Блогерша отметила, что королева шансона вполне может стать новой Примадонной. Конкуренцию ей способна составить лишь Лолита Милявская.
«Несмотря на серьезную конкуренцию с Лолитой, у Успенской есть все шансы стать главной певицей. Алка все равно не вернется, Лолита мужиком новым опять увлеклась, так что у Любки и конкуренток нет», — подытожила Миро.
По материалам сайта lena-miro.ru.