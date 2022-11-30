«Баба она — живучая, Алке понравилась»: кто займет место Пугачевой на эстраде

Алла Пугачева долгое время считалась негласной королевой российской эстрады. Сейчас, когда Примадонна перебралась в Израиль, место стало вакантным.

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По мнению Лены Миро, на него претендует Любовь Успенская. Певица даже заявила, что Алла Борисовна обожает ее творчество, и они не записали дуэт только потому, что ее коллега решила покинуть эстраду и уйти на пенсию.