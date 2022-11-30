Алиана Устиненко из «Дома-2» намекнула на воссоединение с Сашей Гобозовым

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко во время общения с поклонниками дала понять, что у нее и Сашей Гобозовым еще возможны отношения.

Алиана Устиненко вполне философски заметила, что на намерена зарекаться по поводу их воссоединения с Александром, от которого родила сына Роберта.