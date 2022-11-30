Алиана Устиненко из «Дома-2» намекнула на воссоединение с Сашей Гобозовым

Алиана Устиненко с сыном Робертом

Алиана Устиненко с сыном Робертом. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Алиана Устиненко не отрицает возможности сойтись с отцом своего сына Роберта.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко во время общения с поклонниками дала понять, что у нее и Сашей Гобозовым еще возможны отношения.

Алиана Устиненко вполне философски заметила, что на намерена зарекаться по поводу их воссоединения с Александром, от которого родила сына Роберта.

«Раньше я могла сказать однозначно – нет. Но жизнь такая штука: никогда не говори: «Никогда», - высказалась Алиана Устиненко в ответ на вопрос о возможности вернуться к Гобозову.

Алиана Устиненко с сыном Робертом и Сашей Гобозовым. Фото: соцсети

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Поклонники вполне одобрительно отреагировали на эти слова Алианы Устиненко.

«Чтоб только была удача, крепкий семейный союз. Удачи», «Я через 13 лет сошлась с отцом ребенка и не пожалела. Счастья», «Раньше не нравилась Алиана, а сейчас она сильно изменилась, здорово было бы, если бы они сошлись, и Саша хороший!» - высказались в Сети.

Напомним, Алиана Устиненко и Саша Гобозов познакомились и поженились на проекте. Пара запомнилась тем, что она дважды играла свадьбу и столько же разводилась. У Алианы и Саши есть сын Роберт, он третьеклассник.

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