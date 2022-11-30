Алиана Устиненко из «Дома-2» намекнула на воссоединение с Сашей Гобозовым

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко во время общения с поклонниками дала понять, что у нее и Сашей Гобозовым еще возможны отношения.
Алиана Устиненко вполне философски заметила, что на намерена зарекаться по поводу их воссоединения с Александром, от которого родила сына Роберта.
«Раньше я могла сказать однозначно – нет. Но жизнь такая штука: никогда не говори: «Никогда», - высказалась Алиана Устиненко в ответ на вопрос о возможности вернуться к Гобозову.
Алиана Устиненко с сыном Робертом и Сашей Гобозовым. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники вполне одобрительно отреагировали на эти слова Алианы Устиненко.
«Чтоб только была удача, крепкий семейный союз. Удачи», «Я через 13 лет сошлась с отцом ребенка и не пожалела. Счастья», «Раньше не нравилась Алиана, а сейчас она сильно изменилась, здорово было бы, если бы они сошлись, и Саша хороший!» - высказались в Сети.
Напомним, Алиана Устиненко и Саша Гобозов познакомились и поженились на проекте. Пара запомнилась тем, что она дважды играла свадьбу и столько же разводилась. У Алианы и Саши есть сын Роберт, он третьеклассник.