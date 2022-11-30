Разин снова проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»

Андрей Разин продолжает борьбу за права на песни группы «Ласковый май». Недавно продюсер подал жалобу на приостановку рассмотрения дела о смежных правах на музыкальные композиции коллектива.

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30 ноября стало известно, что пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил жалобу шоумена без удовлетворения.