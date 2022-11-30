Разин снова проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»

Андрей Разин продолжает борьбу за права на песни группы «Ласковый май». Недавно продюсер подал жалобу на приостановку рассмотрения дела о смежных правах на музыкальные композиции коллектива.
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30 ноября стало известно, что пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил жалобу шоумена без удовлетворения.
«Определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ», — процитировал вердикт судьи сайт РЕН ТВ.
Напомним, Разин много лет судился с Юрием Шатуновым за права на песни «Ласкового мая». Продюсер уверял, что является единственным владельцем популярных хитов. Однако в ходе экспертиз было установлено, что основатель группы Сергей Кузнецов много лет назад передал права на композиции Шатунову.
В итоге Юрию все же удалось доказать свою правоту. К сожалению, через несколько месяцев после победы в суде он скончался. Трагедия произошла 23 июня 2022 года.