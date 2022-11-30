«Ущерб оценен в 3,5 млн рублей»: роскошную квартиру Волочковой в Санкт-Петербурге затопило (фото)

На этот раз Волочкова приехала в Санкт-Петербург. Как многим известно, у нее есть не только роскошный особняк на Рублевке, но и элитное жилье в культурной столице. Однако ее квартиру затопило. Пострадали пол, стены и потолок. Золотая лепнина, которая есть в каждой комнате, тоже местами пришла в негодность.

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