Не уследила: Ефременкова из «Дома-2» засветила лицо одного из сыновей-близнецов — темнокожий, как папа-африканец

Поклонникам Юлии Ефременковой из «Дома-2» не терпится увидеть ее сыновей-близнецов. Они догадываются, что у мальчиков яркая, необычная и экзотическая для России внешность, ведь их папа Мондезир — наполовину африканец. Его отец — уроженец Конго.

Но Юлия Ефременкова пока не торопится показывать сыновей. Она тщательно скрывает лица малышей, когда вместе с ними появляется на фото или видео в микроблоге.

Но в какой-то момент Юлия Ефременкова потеряла материнскую бдительность.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».