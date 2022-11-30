Не уследила: Ефременкова из «Дома-2» засветила лицо одного из сыновей-близнецов — темнокожий, как папа-африканец

Поклонникам Юлии Ефременковой из «Дома-2» не терпится увидеть ее сыновей-близнецов. Они догадываются, что у мальчиков яркая, необычная и экзотическая для России внешность, ведь их папа Мондезир — наполовину африканец. Его отец — уроженец Конго.
Но Юлия Ефременкова пока не торопится показывать сыновей. Она тщательно скрывает лица малышей, когда вместе с ними появляется на фото или видео в микроблоге.
Но в какой-то момент Юлия Ефременкова потеряла материнскую бдительность.
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Общаясь с подписчиками во время прямого эфира, Юлия Ефременкова не уследила, как камера телефона показала довольно крупным планом одного из ее сыновей-близнецов.
Поклонники умилились, отметив, что мальчик похож на папу-африканца Мондезира.
Юлия Ефременкова засветила лицо сына. Фото: соцсети
Стоит отметить, что подобную оплошность Юлия Ефременкова совершает уже не в первый раз. Ранее она засвечивала курчавую головку одного из сыновей. Всем уже очевидно, что малыши унаследовали внешность своего отца.