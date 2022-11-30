«Спина как у буйвола»: дочь Шукшиной бесстыдно показала ягодицы в одних стрингах

За последние несколько лет дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко изменилась до неузнаваемости. Некогда хрупкая девушка активно занялась спортом и стала обладательницей накачанного тела с рельефными мышцами.
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Анна прибывает в восторге от своих форм и частенько демонстрирует их публике. На новом видео она позировала в ванне, надев соблазнительное черное боди со стрингами.
Увы, далеко не все пользователи оценили фигуру звездной наследницы. Многие отметили, что с прежними формами она выглядела куда более утонченной.
«Спина как у буйвола»; « Была такая хорошенькая, а стала на мужика похожа»; «Жесть какая. Осталось только голой сняться»; «Зачем тыкать всем своей наготой? Никакого стыда не осталось», — высказались они.