«Спина как у буйвола»: дочь Шукшиной бесстыдно показала ягодицы в одних стрингах

За последние несколько лет дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко изменилась до неузнаваемости. Некогда хрупкая девушка активно занялась спортом и стала обладательницей накачанного тела с рельефными мышцами.

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Анна прибывает в восторге от своих форм и частенько демонстрирует их публике. На новом видео она позировала в ванне, надев соблазнительное черное боди со стрингами.