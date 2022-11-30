Вот поэтому и не показывает детей? Юлия Ефременкова из «Дома-2» озвучила нюанс, по которому различает сыновей-близнецов

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова в сентябре этого года стала мамой мальчиков-близнецов. Малышам идет уже третий месяц, а Юлия Ефременкова пока не спешит показывать их лица и разглашать имена.

Вероятно, первое связано с неким нюансом, связанным с тем, как выглядят крошки. Юлия Ефременкова дала понять, что сыновья имеют хоть и очень похожую, но разную внешность.

Один из мальчиков заметно крупнее второго. Именно так Юлия Ефременкова с Мондезиром различают сыновей.

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