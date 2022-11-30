Вот поэтому и не показывает детей? Юлия Ефременкова из «Дома-2» озвучила нюанс, по которому различает сыновей-близнецов

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова в сентябре этого года стала мамой мальчиков-близнецов. Малышам идет уже третий месяц, а Юлия Ефременкова пока не спешит показывать их лица и разглашать имена.
Вероятно, первое связано с неким нюансом, связанным с тем, как выглядят крошки. Юлия Ефременкова дала понять, что сыновья имеют хоть и очень похожую, но разную внешность.
Один из мальчиков заметно крупнее второго. Именно так Юлия Ефременкова с Мондезиром различают сыновей.
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«Ребятишки, конечно, похожи. Но из-за разницы в весе практически в один килограмм очень отличаются», - поделилась Юлия Ефременкова с поклонниками.
По признанию Юлии Ефременковой, дети доставляют ей и их отцу Мондезиру немало хлопот. Малыши беспокойные, плохо спят ночью и не дают родителям нормально высыпаться. Нянь у пары нет, Юлия Ефременкова против того, чтобы за малышами присматривал чужой человек.