А Прилучный разрешил? Брутян без юбки щегольнула на отдыхе, оголив свои женственные прелести

Теперь Прилучный постоянно появляется на красных дорожках с молодой женой. А в конце осени они улетели отдыхать в Дубай. Актер катается избранницу на яхте, а также купается в бассейне и загорает. На этот раз новым фото с курорта поделилась Брутян. Она отправилась на прогулку в рубашке оверсайз и на каблуках. А вот от юбки она отказалась, оголив стройные ноги.

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