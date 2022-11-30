А Прилучный разрешил? Брутян без юбки щегольнула на отдыхе, оголив свои женственные прелести

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он может похвастаться яркими ролями. Многие зрители его знают по сериалу «Мажор». Примечательно, что восемь лет он прожил с Агатой Муцениеце. Их считали идеальной парой, но в 2020 году они расстались. А недавно артист сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр брутян.
Теперь Прилучный постоянно появляется на красных дорожках с молодой женой. А в конце осени они улетели отдыхать в Дубай. Актер катается избранницу на яхте, а также купается в бассейне и загорает. На этот раз новым фото с курорта поделилась Брутян. Она отправилась на прогулку в рубашке оверсайз и на каблуках. А вот от юбки она отказалась, оголив стройные ноги.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники удивились такому аутфиту актрисы. Многие замечали, что Прилучный любит прикрывать прелести своей жены. Однако на курорте она все чаще предстает в смелых нарядах. «Ох, какая», «Очень красивая», «А юбку забыли?», «Какие ножки», «Это на вас можно любоваться часа», «Паша такие наряды одобряет?» — стали писать пользователи Сети.