Целует сладкие пяточки: Аделина Сотникова поделилась трогательным видео с участием своего первенца – смотрим и умиляемся

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась в микроблоге первыми трогательными кадрами с участием недавно рожденного малыша.

В трогательном видео Аделина Сотникова наслаждается общением с ребенком, она наклонилась над грудничком и целует его пяточки.

Поводом для публикации столь милых кадров послужила прекрасная дата - 30 ноября ровно месяц с того дня, как 26-летняя Аделина Сотникова впервые стала мамой.

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