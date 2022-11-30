Целует сладкие пяточки: Аделина Сотникова поделилась трогательным видео с участием своего первенца – смотрим и умиляемся

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась в микроблоге первыми трогательными кадрами с участием недавно рожденного малыша.
В трогательном видео Аделина Сотникова наслаждается общением с ребенком, она наклонилась над грудничком и целует его пяточки.
Поводом для публикации столь милых кадров послужила прекрасная дата - 30 ноября ровно месяц с того дня, как 26-летняя Аделина Сотникова впервые стала мамой.
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«И вот целый месяц я самая счастливая женщина на этой планете. Я мама самого лучшего ребенка на свете. Не передать ту любовь, которую я испытываю сейчас. Это именно материнская любовь. Я и так знала, что родители безумно любят своих детей, но я теперь понимаю буквально, как сильно. Хочу только одного – чтобы время шло помедленнее. Я вроде бы только родила тебя, а уже прошел целый месяц», - поделилась Аделина Сотникова.
Напомним, Аделина Сотникова, ставшая мамой 30 октября, пока не раскрывает пол своего ребенка. Но поклонники подозревают, что фигуристка родила девочку.