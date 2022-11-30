Рэпер T-Killah впервые станет отцом

Известный музыкант Александр Тарасов, работающий на сцене под псевдонимом T-Killah, и его жена, телеведущая Мария Белова готовятся впервые стать родителями.

Будущая мама сама сообщила прекрасную новость в микроблоге. Мария Белова разместила снимки, которые были сделаны во время фотосессии.

На них отчетливо виден уже довольно объемный живот Марии Беловой. Судя по всему, мамой она станет уже 3-4 месяца.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».