Рэпер T-Killah впервые станет отцом

Известный музыкант Александр Тарасов, работающий на сцене под псевдонимом T-Killah, и его жена, телеведущая Мария Белова готовятся впервые стать родителями.
Будущая мама сама сообщила прекрасную новость в микроблоге. Мария Белова разместила снимки, которые были сделаны во время фотосессии.
На них отчетливо виден уже довольно объемный живот Марии Беловой. Судя по всему, мамой она станет уже 3-4 месяца.
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Поклонники поспешили поздравить пару с прекрасным событием.
«Ура! Счастье, Машулик! Как я за вас рада», «Господи - мурашки от новостей! Мурашки, что появится новая жизнь от прекрасных людей! Просто любовь!», «Как круто! Очень рад за вас с Сашей», - высказались в Сети.
В числе первых отреагировала на пост Марии Беловой Анастасия Костенко, жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, который является двоюродным братом рэпера T-Killah.
«Какая ты, ура, какие формы» - написала Анастасия Костенко в комментариях к посту.