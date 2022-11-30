51-летняя Кудрявцева в экстремально короткой юбке подурачилась на работе: едва прикрыла прелести

Обычно на съемках Лера облачается в наряды, которые для нее подбирают стилисты. 51-летняя телеведущая старается держать себя в форме, но порой она позволяет себе сладкое. На этот раз блондинка попала на видео в коридорах, где проходят съемки.

Она предстала в клетчатой рубашке со стразами на спине и джинсовой мини-юбке. Кудрявцева решила задорно подпрыгнуть. Она подурачилась, засветив стройные ножки.

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