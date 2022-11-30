51-летняя Кудрявцева в экстремально короткой юбке подурачилась на работе: едва прикрыла прелести

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она большую часть жизни ведет передачи, а также концерты. Блондинка признавалась, что со временем ее вкусы в одежде изменились. Она раньше регулярно представала в платьях со стразами и рюшами. А в 18 лет звезда даже носила афро-косы.
Обычно на съемках Лера облачается в наряды, которые для нее подбирают стилисты. 51-летняя телеведущая старается держать себя в форме, но порой она позволяет себе сладкое. На этот раз блондинка попала на видео в коридорах, где проходят съемки.
Она предстала в клетчатой рубашке со стразами на спине и джинсовой мини-юбке. Кудрявцева решила задорно подпрыгнуть. Она подурачилась, засветив стройные ножки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие также отметили, что она не стареет. А вот ее лук некоторым показался неудачным. «Ого, как вы прыгаете», «Наряд словно из вашей молодости», «Такая короткая юбка», «Еще чуть выше и засветили бы белье», «Лера, какая вы девчонка в душе», «Наряд испортил фигуру, сразу талия пропала», — стали писать пользователи Сети.