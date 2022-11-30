Стало известно, сколько зарабатывает сын Олега Газманова

У Родиона Газманова есть все основания быть довольным своей карьерой. Спев когда-то в детстве песенку «Люси», он стал знаменитым, и его популярность не ослабевает с течением времени.
Вот и сейчас, даже после того, как отменены почти все городские новогодние праздники, он получает множество предложений — артиста зовут петь на корпоративах, в том числе за городом. И оплачивают его работу очень щедро.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Прежде мы брали 7 тысяч рублей, а теперь подняли почти в десять раз расценки», — приводит слова Газманова-младшего издание РИА ФАН со ссылкой на «Дни.ру». В то же время, если верить информации от организаторов мероприятий, гонорары Родиона начинаются от 300 тысяч за один выездной концерт.