Волочкова в бикини прикрыла «хозяйство» изящными ступнями в бане: словно забыла трусики

Анастасия Волочкова давно стала знаменитостью. Она уже не выступает в Большом театре, но держит себя в форме и зачастую гастролирует со свое постановкой. Танцовщица регулярно попадает в СМИ, так как оказывается в кандальных ситуациях. Она судится с соседями, которые не довольны тем, как звезда без одежды щеголяет у своего особняка.
Обычно Волочкова любит побыть в купели после бани, которая есть у нее дома. В гостях у балерины бывает Никита Джигурда, с которым она обожает веселиться. А на днях артистка приехала в Санкт-Петербург. Она решила посетить местную баню.
На этот раз Анастасия скинула халат и предстала в парилке. Она была в алом мини-бикини. Блондинка блеснула пышным декольте. При этом она поджала ноги, прикрыв ступнями зону бикини.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены таким кадром. Одним восхитились тем, как выглядит звезда в 46 лет. Другие снова подвергли ее критике за откровенное фото. «Опять впереди ласты», «Настя, а ты только в бани ходишь?», «Ну хоть прикрыла срам. Трусики надела?», «А тут вы прям прихорошенькая», «Какие ступни! Натруженные», «Не видно главного», — стали писать пользователи Сети.