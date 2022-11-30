Волочкова в бикини прикрыла «хозяйство» изящными ступнями в бане: словно забыла трусики

Обычно Волочкова любит побыть в купели после бани, которая есть у нее дома. В гостях у балерины бывает Никита Джигурда, с которым она обожает веселиться. А на днях артистка приехала в Санкт-Петербург. Она решила посетить местную баню.

На этот раз Анастасия скинула халат и предстала в парилке. Она была в алом мини-бикини. Блондинка блеснула пышным декольте. При этом она поджала ноги, прикрыв ступнями зону бикини.

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