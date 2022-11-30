За могилой Грачевского некому ухаживать

Троекуровское кладбище — место, где похоронены многие знаменитости. Самой ухоженной могилой здесь считается могила Юрия Шатунова. Фанаты посещают ее ежедневно, приносят свежие цветы. Нередко бывают посетители и на могиле Юлии Началовой — несмотря на то что со дня ее смерти прошло уже четыре года. Всегда много цветов и на погосте Николая Караченцова. Правда, это не является заслугой Людмилы Поргиной, вдовы артиста.

«Я в последнее время редко бываю на кладбище. Очень плохо себя чувствую, живу на антидепрессантах. Но я знаю, что за Колиной могилой следят работники кладбища. Где бы я ни была, они регулярно мне присылают фотографии могилы и говорят: «Не волнуйтесь, все нормально». Не так давно позвонили: у основания памятника что-то поломалось. Тут же направили работника, который все исправил. При этом никаких денег с меня не просят — все бесплатно», — рассказала актриса.

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А вот могила Бориса Грачевского выглядит не такой ухоженной: засохшие цветы никто не убирает.