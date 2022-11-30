«Папины гены»: Асмус показала забавное видео с дочкой Харламова

Кристина Асмус души не чает в дочке Анастасии. Актриса часто показывает наследницу публике. В новом ролике звезда серила «Интерны» покривлялась с девочкой перед камерой. Они забавно скорчили несколько рожиц.

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