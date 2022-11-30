«Папины гены»: Асмус показала забавное видео с дочкой Харламова

Кристина Асмус души не чает в дочке Анастасии. Актриса часто показывает наследницу публике. В новом ролике звезда серила «Интерны» покривлялась с девочкой перед камерой. Они забавно скорчили несколько рожиц.
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«Это чудесно — быть мамой. Когда дочка рядом, я абсолютно счастлива и спокойна. Все, что я делаю и для чего живу, — это моя дочь. Центр моего фокуса и источник моей жизни», — написала Кристина.
Пользователи Сети пришли в восторг от ролика.
«Такая классная. Сразу видны папины гены. Маленькая юмористка», «Очень милая девочка. Непосредственная», «Будущая артистка», «Как же она похожа на Гарика», «Копия отца», — высказались они.
Напомним, Асмус родила дочь в браке с Гариком Харламовым. Около двух лет назад актриса и резидент Comedy Club развелись.
Кристина Асмус с дочкой Анастасией. Фото: соцсети