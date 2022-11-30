Лишь бы муж не убежал: жена Андрея Черкасова из «Дома-2» эффектно упаковала грудь в микролифчик — праздник для мужских глаз

Жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова и бывшая участница реалити-шоу Кристина Черкасова — обладательница красивой фигуры и большой груди. Кристина Черкасова обожает размещать в микроблоге горячие, но при этом весьма эстетичные снимки. Вероятно, это очень нравится ее мужу, и от такой жены он точно не убежит.

На этот раз Кристина Черкасова показала самую женственную часть тела — грудь, красиво упакованную в лифчик от бикини. Под фото Кристина поинтересовалась, как к подобному контенту относятся ее подписчики.

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