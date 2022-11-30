Лишь бы муж не убежал: жена Андрея Черкасова из «Дома-2» эффектно упаковала грудь в микролифчик — праздник для мужских глаз

Жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова и бывшая участница реалити-шоу Кристина Черкасова — обладательница красивой фигуры и большой груди. Кристина Черкасова обожает размещать в микроблоге горячие, но при этом весьма эстетичные снимки. Вероятно, это очень нравится ее мужу, и от такой жены он точно не убежит.
На этот раз Кристина Черкасова показала самую женственную часть тела — грудь, красиво упакованную в лифчик от бикини. Под фото Кристина поинтересовалась, как к подобному контенту относятся ее подписчики.
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Кристина Черкасова показала грудь. Фото: соцсети
«Стало интересно, как вы относитесь к девушкам, которые часто публикуют подобные фото в купальниках или белье? Охотно ли ставите лайки? Оскорбляет ли вас такой контент? Сколько девушек назовут подобные кадры вульгарными и пошлыми? А сколько чувственными и женственными?» — поинтересовалась под фото Кристина Черкасова.
Поклонники тут же ответили. Единого мнения по этому вопросу нет, что логично.
«Против только те, кому нечего показать», «Всего должно быть в меру. Выставлять можно, но когда редко, красивое восприятие», «Для чего такие фото? Зачем показывать свои прелести, есть они или нет? Должно же быть что-то только для своего мужчины, а не для всех. Я против», «Мне нравится смотреть на красивые эстетичные фото. Без похабных завлекающих поз», — высказались в Сети.