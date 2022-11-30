Помните красавицу Машеньку из «Формулы любви»? Вот как она выглядит сейчас — ничего общего

Актриса Елена Валюшкина зрителям запомнилась в роли Марии Ивановны — очаровательной девушки из дворянской семьи в фильме Марка Захарова «Формула любви». На тот момент актрисе было немного за двадцать лет.
В начале декабря Елена Валюшкиной исполнится 60 лет, и сейчас в ней с трудом можно узнать трепетную красавицу из культовой картины.
Елена Валюшкина по-прежнему востребована у режиссеров. Она играет в театре и снимается в кино и сериалах. В эти дни Елена Валюшина находится в Аргентине.
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Отпуск Елена Валюшкина проводит нестандартно — не в тепле, а в холоде. В микроблоге Валюшкина поделилась снимком, на котором предстала без макияжа и с седыми волосами. У поклонников сложилось впечатление, что за последнее время звезда заметно сдала и постарела.
Елена Валюшкина в Аргентине. Фото: соцсети
Этим снимком с бутылкой игристого в руках Елена Валюшкина поздравила с днем рождения свою дочь Машу.
«Сегодня 20 лет назад родилась моя принцесса Мария. На ледниках Аргентины с шампанским, Мария, и льдом тысячелетней давности в бокале пью за ее здоровье. И за всех Марий, рожденных 29 ноября», — написала Елена Валюшкина.