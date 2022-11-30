Помните красавицу Машеньку из «Формулы любви»? Вот как она выглядит сейчас — ничего общего

Актриса Елена Валюшкина зрителям запомнилась в роли Марии Ивановны — очаровательной девушки из дворянской семьи в фильме Марка Захарова «Формула любви». На тот момент актрисе было немного за двадцать лет.

В начале декабря Елена Валюшкиной исполнится 60 лет, и сейчас в ней с трудом можно узнать трепетную красавицу из культовой картины.

Елена Валюшкина по-прежнему востребована у режиссеров. Она играет в театре и снимается в кино и сериалах. В эти дни Елена Валюшина находится в Аргентине.

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