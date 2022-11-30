«Теперь могу умереть счастливой»: Дженнифер Лоуренс сделала неприличный комплимент дочери Мартина Скорсезе

В ноябре знаменитый режиссер Мартин Скорсезе отметил 80-летие. На вечеринке присутствовали Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Дженнифер Лоуренс и другие голливудские звезды.

По традиции семья постановщика отпраздновал сразу два праздника: у него и его младшей дочери Франчески дни рождения стоят рядом в календаре. Девушке исполнилось 23 года и, конечно же, она присутствовала на звездной вечеринке.

На днях наследница режиссера запоздало выложила в социальную сеть фотографии с праздника, на которых она тусуется в окружении звезд. Франческа надела легкое голубое платье, которое подчеркнуло ее пышные формы и открыло взору поклонников обворожительное декольте.

«Спасибо всем, кто сделал дни рождения мое и Мартина такими особенными, — написала девушка, а затем сделала приписку в скобках. — Джей Лоу сказала, что мои *** (грудь. — Прим. авт.) выглядят потрясающе, так что теперь я могу умереть счастливой».

Надо полагать, Дженнифер Лоуренс не единственная, кто так подумал, глядя на воздушное платье Франчески.