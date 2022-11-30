Рудова в крохотном платье оголила грудь, вкусно уложив ее в декольте: привлекает внимание мужчин

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что успела поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Однако в настоящей жизни актрису редко видят в компании парней. Свою личную жизнь она тщательно скрывает. При этом блондинка регулярно наряжается в женственные наряды и делится смелыми фото.
На этот раз Рудова решила ответить на вопросы фанатов. При этом она делилась кадрами из своих архивов. Актриса поделилась видео, на котором предстала в черном мини-платье с разрезом. Она прильнула к камере своим декольте. Блондинка обнажила свою грудь, которую сдавил наряд. Она стала красоваться и едва не снесла тарелки со стола своей пятой точкой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя артистка. Многие признались, что она их взбудоражила.
«Вот это шалунья», «Какие формы», «Грудь не может дышать, выпусти ее», «Такое платье, что лопнет скоро», «Формы едва поместила в наряд», «Ой, как наклонилась», «Ауф, что за чикуля», — стали писать пользователи Сети.