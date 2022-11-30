Рудова в крохотном платье оголила грудь, вкусно уложив ее в декольте: привлекает внимание мужчин

На этот раз Рудова решила ответить на вопросы фанатов. При этом она делилась кадрами из своих архивов. Актриса поделилась видео, на котором предстала в черном мини-платье с разрезом. Она прильнула к камере своим декольте. Блондинка обнажила свою грудь, которую сдавил наряд. Она стала красоваться и едва не снесла тарелки со стола своей пятой точкой.

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