«Вогнали последний гвоздь в крышку гроба»: кто лишил Урганта роли в фильме «Елки-9»

Иван Ургант снимался во всех частях новогоднего фильма «Елки» в паре с Сергеем Светлаковым. Увы, в новую, девятую главу картины шоуменов не пригласили. По словам продюсера Евгения Кулика, такое решение было принято еще на стадии написания сценария.
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Ургант с юмором отнесся к ситуации, в шутку обвинив Кулика в разрушении своей актерской карьеры.
«Я надеялся, что, может быть, еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано слово „Евгений Кулик“», — заявил Иван.
Напомним, в последнее время Ургант часто сталкивается с критикой. Телеведущего обвиняют в том, что он не поддерживает родную страну в сложное время.
По материалам «Национальной службы новостей».