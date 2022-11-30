«Вогнали последний гвоздь в крышку гроба»: кто лишил Урганта роли в фильме «Елки-9»

Иван Ургант снимался во всех частях новогоднего фильма «Елки» в паре с Сергеем Светлаковым. Увы, в новую, девятую главу картины шоуменов не пригласили. По словам продюсера Евгения Кулика, такое решение было принято еще на стадии написания сценария.

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Ургант с юмором отнесся к ситуации, в шутку обвинив Кулика в разрушении своей актерской карьеры.