Певица МакSим отменила концерт из-за отсутствия элитного коньяка в гостинице

Блогер Антон S рассказал, что певица МакSим отменила концерт в Вологде якобы не из-за проблем со здоровьем. По его словам, артистка обиделась на организаторов, которые не выполнили ее райдер.

«У меня оказался ее райдер. Там написано, что в гостинице артистки должен всегда стоять пятилитровый элитный коньяк. В итоге МакSим заселилась в отель и не обнаружила выполненного требования, поэтому и решила уйти в отказ», — заявил блогер в соцсетях.

Однако в окружении МакSим говорили о другом. По их словам, певица не смогла выступить в Вологде из-за того, что у нее закружилась голова и поднялось давление. Она находилась на грани потери сознания.

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