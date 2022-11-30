Грудь налилась: Равшана Куркова в купальнике обнажила свои изящные формы, спровоцировав слухи о беременности

Недавно Куркова улетела отдыхать на Бали. Она проводит время с двухлетним наследником на курорте. Актриса порой предстает в платьях, а также делится снимками с малышом, который уже плавает с надувным кругом.

На этот раз Равшана предстала в зеленом купальнике. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Актриса засветила пышное декольте во всей красе.

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