Грудь налилась: Равшана Куркова в купальнике обнажила свои изящные формы, спровоцировав слухи о беременности

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться тем, что в ее копилке десятки ярких ролей. Многие зрители удивляются, что актриса не меняется спустя года. Недавно она отметила 42-летие. Артистка по-прежнему может похвастаться точеной фигурой. Примечательно, что в прошлом году она перестала скрывать сына Гаспара.
Недавно Куркова улетела отдыхать на Бали. Она проводит время с двухлетним наследником на курорте. Актриса порой предстает в платьях, а также делится снимками с малышом, который уже плавает с надувным кругом.
На этот раз Равшана предстала в зеленом купальнике. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Актриса засветила пышное декольте во всей красе.
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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники не раз видели Равшану без косметики. Многие снова восхитились ее красотой. А некоторые фанаты заподозрили звезду в беременности. «Какая нежная и красивая», «Почему-то мне кажется, что вы беременна», «Не только вам кажется», «Ровшик, ты не меняешься все такой же ребенок, как 20 лет назад», «Декольте шикарное», — стали писать подписчики.