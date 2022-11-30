А казалась идеальной: Подольская в мини-бикини на тесемках не скрыла выпирающий живот на отдыхе

В последнее время Подольская все чаще отдыхает без мужа. В конце ноября она уехала отдыхать в Абу-Даби. Певица несколько дней провела на курорте с детьми Артемием и Иваном, а также со своей сестрой-двойняшкой. Она решила не стесняется выкладывать фото в купальнике.

На этот раз Наталья пришла ранним утром на побережье. Она прошлась с младшим наследником по пляжу. А потом певица красовалась в мини-бикини с тесемками. Она не скрыла выпирающий живот. Артистка призналась, что много ела, поэтому фигура пополнела. Она встала в планку прямо на пляже.

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