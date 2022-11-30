«Это плохо закончится»: Волочкова хочет разгромить Большой театр в Верховном суде

Анастасия Волочкова не первый год судится с Большим театром. Экс-прима требует, чтобы ей выплатили 95 миллионов рублей за 20 лет работы в учреждении.
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Накануне второй кассационный суд общей юрисдикции отказал артистке в жалобе. Однако она решила и дальше пытаться доказать свою правоту.
По словам адвоката Евгения Корчаго, Волочкова планирует обратиться в Верховный суд.
«Я такого цирка, как по процессу Насти, в судах России не видел давно. Знаете, сколько судебная коллегия была в совещательной комнате? Меньше двух минут! Все было готово заранее. Это был очередной фарс», — заявил юрист.
Корчаго отметил, что Волочкова решительно настроена получить свои деньги, несмотря на все трудности.
«Я боюсь, что это плохо для них закончится, зная Настю. Мы идем, как я и обещал Анастасии, до конца, до победного. В любом случае правда и закон на нашей стороне», — высказался адвокат в беседе с Telegram-каналом «Звездач».