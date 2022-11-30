«Это плохо закончится»: Волочкова хочет разгромить Большой театр в Верховном суде

Анастасия Волочкова не первый год судится с Большим театром. Экс-прима требует, чтобы ей выплатили 95 миллионов рублей за 20 лет работы в учреждении.

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Накануне второй кассационный суд общей юрисдикции отказал артистке в жалобе. Однако она решила и дальше пытаться доказать свою правоту.

По словам адвоката Евгения Корчаго, Волочкова планирует обратиться в Верховный суд.