Королевский историк назвала наряд, который Кейт Миддлтон обязана брать в зарубежные поездки

Кейт Миддлтон отправилась вместе со своим мужем, британским принцем Уильямом, в трехдневный тур по Америке. На фоне этого события эксперт по королевской истории Джессика Сторощук назвала один наряд, который принцесса Кэтрин и другие дамы монаршей семьи должны обязательно иметь в своем чемодане на случай заграничных туров.

Речь идет о черном траурном наряде — на случай, если король или другой высокопоставленный член королевской семьи внезапно представится, пока его родственники будут за границей.

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