Королевский историк назвала наряд, который Кейт Миддлтон обязана брать в зарубежные поездки

Кейт Миддлтон отправилась вместе со своим мужем, британским принцем Уильямом, в трехдневный тур по Америке. На фоне этого события эксперт по королевской истории Джессика Сторощук назвала один наряд, который принцесса Кэтрин и другие дамы монаршей семьи должны обязательно иметь в своем чемодане на случай заграничных туров.
Речь идет о черном траурном наряде — на случай, если король или другой высокопоставленный член королевской семьи внезапно представится, пока его родственники будут за границей.
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Это правило было введено после того, как отец недавно умершей королевы Елизаветы II, король Георг VI, скончался, когда она находилась с официальным визитом в Кении в 1952 году. В тот скорбный день у правительницы не было с собой соответствующей траурной одежды, и когда она вернулась в Англию, это обернулось неприятным конфузом.
«После неожиданной смерти ее отца она была вынуждена ждать в самолете на взлетной полосе, пока ей не принесли подходящую черную одежду, — цитирует историка издание Page Six. — А ведь гораздо проще просто оставить такой наряд в своем дорожном гардеробе, чем ждать».
Теперь у членов британской королевской семьи есть обычай: куда бы они ни полетели, брать с собой траурный наряд. Нынешний король-то тоже далеко не мальчик, на секундочку…