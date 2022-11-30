Почему Пугачева на самом деле ликвидирует свою фирму: «Сидит на своих деньгах, а остальные потеряли»

Политик заметил, что ради выгоды и карьеры Пугачева бросала собственных мужей, она, дескать, сама в этом признавалась. Все свои средства артистка держала в зарубежных активах, и именно поэтому спешно покинула Россию в свое время —чтобы спасти их. А фирму звезда прикрыла, дабы сократить налоговую нагрузку, которая уже бессмысленна, ведь дела теперь в РФ ей вести невозможно.

«Когда банки стали прикрывать операции известным людям из России, поехала, побежала, спасать активы, потом вернулась — спасала активы здесь, выставляла на продажу имущество — замки и квартиры, с юристами решала вопрос о ликвидации фирм, чтобы не платить налоги нам с вами. <…> Пугачева умная — сидит на своих деньгах, а остальные все потеряли», — сказал Худяков о Примадонне.