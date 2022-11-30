«Это было очень страшно»: Эмили Ратаковски похудела до 45 кг из-за душевной травмы

Пока многие женщины мечтают сбросить вес, 31-летняя модель Эмили Ратаковски переживает из-за того, что очень сильно похудела. Своем подкасте High Low with EmRata от 29 ноября она поделилась, что недавно из-за личной травмы похудела до рекордных 100 фунтов (45 кг).

«Я думаю, что травма живет в теле. Это был мой опыт, — сказала Эмили. - Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса». «Недавно я похудела до ста фунтов, и это было очень, очень страшно. Теперь я набрала вес, и для меня это как будто сильно меняет правила игры, именно так я знаю, что я счастлива».

Какую конкретно душевную травму получила модель, она не упомянула, но поклонники звезды знают, что в июле 2022 года девушка рассталась со своим мужем-актером Себастьяном Бир-Макклардом, с которым делит общего ребенка.