«Это было очень страшно»: Эмили Ратаковски похудела до 45 кг из-за душевной травмы

Пока многие женщины мечтают сбросить вес, 31-летняя модель Эмили Ратаковски переживает из-за того, что очень сильно похудела. Своем подкасте High Low with EmRata от 29 ноября она поделилась, что недавно из-за личной травмы похудела до рекордных 100 фунтов (45 кг).
«Я думаю, что травма живет в теле. Это был мой опыт, — сказала Эмили. - Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса».
«Недавно я похудела до ста фунтов, и это было очень, очень страшно. Теперь я набрала вес, и для меня это как будто сильно меняет правила игры, именно так я знаю, что я счастлива».
Какую конкретно душевную травму получила модель, она не упомянула, но поклонники звезды знают, что в июле 2022 года девушка рассталась со своим мужем-актером Себастьяном Бир-Макклардом, с которым делит общего ребенка.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Эмили призналась в подкасте, что все еще испытывает тоску после развода. Но папарацци уже несколько раз засекли ее на свиданиях с молодым комиком Питом Дэвидсоном - бывшим бойфрендом Ким Кардашьян и еще множества знаменитых дамочек. Надеемся, что позитивный Пит поспособствует тому, чтобы девушка больше не худела так сильно.