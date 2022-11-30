«Хоть из профессии уходи»: покинувшего «Голос» Нагиева измучили съемки

На днях Дмитрий Нагиев появился на презентации фильма «На ощупь», где он сыграл главную роль. Артист мастерски вжился в образ человека, потерявшего зрение и вынужденного выживать в лесу.

Нагиев признался, что съемки дались ему тяжело.

«В фильме мне было физически достаточно сложно. Во-первых, потому, что я — пожилой человек, а во-вторых, потому что просто сложно. Вот это вот ныряние, вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи», — пожаловался Дмитрий 5-tv.ru