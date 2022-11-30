«Хоть из профессии уходи»: покинувшего «Голос» Нагиева измучили съемки

На днях Дмитрий Нагиев появился на презентации фильма «На ощупь», где он сыграл главную роль. Артист мастерски вжился в образ человека, потерявшего зрение и вынужденного выживать в лесу.
Нагиев признался, что съемки дались ему тяжело.
«В фильме мне было физически достаточно сложно. Во-первых, потому, что я — пожилой человек, а во-вторых, потому что просто сложно. Вот это вот ныряние, вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи», — пожаловался Дмитрий 5-tv.ru
Напомним, Нагиев считается одним из самых востребованных актеров. Также он успешен как телеведущий.
Дмитрий много лет объявлял победителей проекта «Голос». Правда, недавно шоумен неожиданно решил покинуть программу. Он признался, что захотел попробовать себя в чем-то новом.