Арзамасова призналась, что происходит за кулисами «Ледникового периода»

Участница нового сезона популярного шоу Первого канала «Ледниковый период» Елизавета Арзамасова рассказала, что на самом деле происходит за кулисами проекта.

«Тут нет дублей, как в кино. Как откатался, так откатался. Три минуты номера — и все. Ничего не исправить, если были какие-то помарки или падение», — заявила актриса в разговоре с Teleprogramma.pro.

По ее словам, сжатые сроки для подготовки номеров очень мобилизуют и воспитывают характер.

«Я каждый прокат воспринимаю как чудо, а все тренировки — как большой подарок», — добавила Арзамасова.

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