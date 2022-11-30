«Молодая, красивая, неприятная»: Самбурская призналась, откуда у нее новый особняк

Не прошло и суток, как актриса Настасья Самбурская призналась, что новость о покупке ею шикарного особняка оказалась шуткой. 30 ноября 35-летняя артистка выложила в социальную сеть новое видео, в котором рассказала, что ее «новый дом» — это лишь декорация для очередного сериала.
Проект называется «Престиж», съемками занимаются онлайн-кинотеатр Start и канал СТС. А особняк принадлежит не Настасье, а ее героине — богатой и эксцентричной даме.
Партнершей Самбурской в новом сериале выступает 61-летняя Ирина Розанова
«Что скажу — молодая, красивая, неприятная. Тяжело, тяжело… Меня поймет мое поколение», — прокомментировала старшая актриса свою молодую коллегу.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Сериал расскажет о жизни элитного поселка, где живут состоятельные и влиятельные люди. Прислуга, которая убирает за богачами, видит жизнь этих «сливок общества» без прикрас, но у каждого из героев имеется свой скелет в шкафу. В центре сюжета окажется убийство няни, в котором могут быть замешаны все обитатели элитных домов. Так что это будет не только социальная сказка, но и детектив.
В 8-серийном проекте также снимаются Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов и другие известные актеры.