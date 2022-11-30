«Молодая, красивая, неприятная»: Самбурская призналась, откуда у нее новый особняк

Не прошло и суток, как актриса Настасья Самбурская призналась, что новость о покупке ею шикарного особняка оказалась шуткой. 30 ноября 35-летняя артистка выложила в социальную сеть новое видео, в котором рассказала, что ее «новый дом» — это лишь декорация для очередного сериала.

Проект называется «Престиж», съемками занимаются онлайн-кинотеатр Start и канал СТС. А особняк принадлежит не Настасье, а ее героине — богатой и эксцентричной даме.

Партнершей Самбурской в новом сериале выступает 61-летняя Ирина Розанова